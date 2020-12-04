Двое детей погибли во время пожара в Костанайской области

Страшная трагедия произошла в Денисовском районе. Во время пожара погибло двое маленьких детей: девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения, передает alau.kz

В селе Фрунзенское 3 декабря произошел пожар. В департаменте по ЧС Костанайской области рассказали, что днем в 14:00 родители ушли за продуктами в соседнее село — Аятское. Детей снаружи закрыли на замок. Взрослых не было около двух часов. Около 16:00 родители вернулись, когда зашли домой, то почувствовали резкий запах дыма.

«Они забежали в комнату, первым вытащили сына, потом дочь. Немедленно вызвали из фельдшерского пункта медицинских работников, а также сообщили в ТОО «Фрунзенское», где есть добровольное пожарное формирование. К сожалению, в 17:15 была зафиксирована смерть детей. Они погибли, не приходя в сознание», — рассказал заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Предварительной причиной пожара, как сообщили в ДЧС, стала детская шалость. Предполагается, что дети играли со спичками в спальне, когда начался пожар они испугались, убежали в другую комнату, где погибли, задохнувшись угарным газом. Сообщается, что семья была благополучной, отец работал механизатором в местном товариществе, мать — домохозяйка. Ровно два месяца назад пожарные проводили подворовой обход и с родителями была разъяснительная беседа о мерах пожарной безопасности. Сотрудники ДЧС области выразили соболезнования семье погибших.

С начала года в Костанайской области погибло уже 4 ребенка во время пожара. Спасатели призывают костанайцев соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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