Двое детей пропали в Рудном

Информацию и фото разыскиваемых распространили сотрудники УП Рудного.
Пропали двое детей, 2019 и 2020 года рождения.
Сабыржан Айдар Кайдарулы — рост 110 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в футболку красного цвета, шорты темного цвета, гелиевые сланцы.
Сабыржан Нурали Кайдарулы — рост 100 см., худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в футболку и шорты синего цвета, сланцы гелиевые.
Последний раз видели по адресу 50 лет октября 134, около 13-55 часов.
Если вы владеете какой-либо информацией , сообщить на пульт 102.