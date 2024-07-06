Двое детей пропали в Рудном

Информацию и фото разыскиваемых распространили сотрудники УП Рудного.

Пропали двое детей, 2019 и 2020 года рождения.

Сабыржан Айдар Кайдарулы — рост 110 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в футболку красного цвета, шорты темного цвета, гелиевые сланцы.

Сабыржан Нурали Кайдарулы — рост 100 см., худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в футболку и шорты синего цвета, сланцы гелиевые.

Последний раз видели по адресу 50 лет октября 134, около 13-55 часов.

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