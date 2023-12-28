Двое детей умерли от кори в Казахстане

Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 28 декабря заявила о двух случаях смерти детей от кори в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какова на сегодня ситуация по заболеваемости корью в Казахстане и были ли летальные случаи.

«Зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своей патологии было много, и тут наложилась корь», – ответила Айжан Есмагамбетова.

По словам главного санитарного врача, среди заболевших корью детей некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.