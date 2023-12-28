Двое детей умерли от кори в Казахстане

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Главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената 28 декабря заявила о двух случаях смерти детей от кори в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались, какова на сегодня ситуация по заболеваемости корью в Казахстане и были ли летальные случаи.
«Зарегистрировано два летальных случая – это Астана и Восточно-Казахстанская область. Это дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации. Один из детей родился недоношенным, своей патологии было много, и тут наложилась корь», – ответила Айжан Есмагамбетова.
По словам главного санитарного врача, среди заболевших корью детей некоторые находятся в тяжелом состоянии.