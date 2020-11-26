Двое казахстанцев привезли коронавирус из-за границы

фото Tengrinews.kz
У двух прилетевших в Казахстан пассажиров обнаружили коронавирус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.
За 25 ноября в Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Египта, Турции, РФ, Кореи, ОАЭ, Нидерландов, Республики Беларусь и Узбекистана.
Из 1026 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 921 человека, без справок прибыло 105 человек — граждан Казахстана.
В том числе:
— в аэропорт Нур-Султана — шесть рейсов, 507 пассажиров, со справками — 431, без справок — 76;
— в Алматы — пять рейсов, 420 пассажиров, со справками — 391, без справок — 29.
— в Атырау — один рейс, 99 пассажиров, все со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области