Двое казахстанцев привезли коронавирус из-за границы

У двух прилетевших в Казахстан пассажиров обнаружили коронавирус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

За 25 ноября в Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Египта, Турции, РФ, Кореи, ОАЭ, Нидерландов, Республики Беларусь и Узбекистана.

Из 1026 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 921 человека, без справок прибыло 105 человек — граждан Казахстана.

В том числе:

— в аэропорт Нур-Султана — шесть рейсов, 507 пассажиров, со справками — 431, без справок — 76;

— в Алматы — пять рейсов, 420 пассажиров, со справками — 391, без справок — 29.

— в Атырау — один рейс, 99 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа, у двоих пассажиров выявлена коронавирусная инфекция.

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