Двое костанайских учителей стали обладателями звания «Лучший педагог-2023 года»

Двое костанайских учителей стали победителями республиканского конкурса «Лучший педагог». Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев в своем инстаграм аккаунте.

Из числа претендентов комиссией были определены 64 победителя по всей республике.

Обладателями звания «Лучший педагог – 2023 года» стали учитель математики школы № 23 — Есенгулов Канат Маратович и учитель казахского языка школы-лицея №1 — Рахимова Эльмира Ерсалимовна.

«От всей души поздравляем наших педагогов с победой в этом конкурсе и с получением почетного звания. Это достижение — заслуженное признание вашего высочайшего профессионализма и стремления к совершенству. Ваше трудолюбие, талант и преданность делу помогли вам достичь таких высоких результатов», — написал аким Костаная.

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