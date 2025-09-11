Двое нетрезвых мужчин по очереди сели за руль одного Lexus в Рудном





В Рудном 4 октября полицейские задержали двух нетрезвых мужчин, управлявших одним и тем же автомобилем Lexus. Оба ранее были лишены водительских прав.

Пока сотрудники полиции оформляли водителя остановленной машины, его пассажир пересел за руль и попытался скрыться. Патруль начал преследование.

Погоня по улицам города продолжалась более семи минут. Затем мужчина выбежал из автомобиля и попытался скрыться во дворах, однако его задержали.

— То есть каждый из них, несмотря на ранее лишение права управления, вновь сел за руль в состоянии опьянения. В данном случае речь идёт уже не об административной, а уголовной ответственности, — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.

Ещё один случай зарегистрировали 5 октября в Костанае. Около часа ночи сотрудники полиции остановили Mercedes. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. При этом он ранее был лишён права управления транспортными средствами до декабря 2027 года.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В полиции отмечают, что для отдельных граждан лишение водительских прав и предыдущая ответственность не становятся причиной отказаться от опасного поведения. Полицейские продолжают пресекать такие нарушения, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью других участников движения.

Всего за неделю полиция пресекла 257 нарушений, допущенных пешеходами и иными участниками дорожного движения.

Брань и попытка силового сопротивления: в Костанае мужчина не подчинился полиции Во время патрулирования сотрудникам полиции по каналу «102» поступило сообщение о нарушении общественного порядка в...

Удар за ударом: четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке в Костанае За неделю в Костанайской области зарегистрировали 15 ДТП, в которых травмы получили 19 человек. По...

Дополнительный выходной в октябре: как отдохнут казахстанцы на День Республики В октябре казахстанцев ждёт дополнительный день отдыха в связи с празднованием Дня Республики, сообщает digitalbusiness.kz....