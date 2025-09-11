Двое нетрезвых мужчин по очереди сели за руль одного Lexus в Рудном

В Рудном 4 октября полицейские задержали двух нетрезвых мужчин, управлявших одним и тем же автомобилем Lexus. Оба ранее были лишены водительских прав.
Пока сотрудники полиции оформляли водителя остановленной машины, его пассажир пересел за руль и попытался скрыться. Патруль начал преследование.
Погоня по улицам города продолжалась более семи минут. Затем мужчина выбежал из автомобиля и попытался скрыться во дворах, однако его задержали.
— То есть каждый из них, несмотря на ранее лишение права управления, вновь сел за руль в состоянии опьянения. В данном случае речь идёт уже не об административной, а уголовной ответственности, — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.
Ещё один случай зарегистрировали 5 октября в Костанае. Около часа ночи сотрудники полиции остановили Mercedes. У водителя выявили признаки алкогольного опьянения. При этом он ранее был лишён права управления транспортными средствами до декабря 2027 года.
По данному факту проводится досудебное расследование.
В полиции отмечают, что для отдельных граждан лишение водительских прав и предыдущая ответственность не становятся причиной отказаться от опасного поведения. Полицейские продолжают пресекать такие нарушения, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью других участников движения.
Всего за неделю полиция пресекла 257 нарушений, допущенных пешеходами и иными участниками дорожного движения.
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