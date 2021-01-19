Двое осужденных сбежали из колонии-поселения Костаная

Сотрудники криминальной полиции Управления полиции города Рудного в кратчайшие сроки задержали двоих рудничан, совершивших побег из колонии- поселения УК 161/11.

16 января около 21:00 дежурный сотрудник колонии обнаружил, что двух осужденных нет на территории исправительного учреждения. Двое мужчин 1986 и 1996 года рождения путём разбития окна в одном из помещений колонии совершили побег. Была поднята тревога, сориентирован личный состав. Так как оба осужденных проживали в городе Рудный и имели там друзей и родственников, весь личный состав Управления полиции города Рудного был переведен в усиленный режим несения службы.

В ходе оперативно розыскных мероприятий, отработки съемных квартир, друзей и родственных связей, осужденные беглецы были задержаны.

Примечательно то, что мужчины были осуждены на небольшие сроки. На данный момент, дело передано в суд, а сами осужденные находятся в СИЗО г.Костанай. На установление места нахождения осужденных полицейские потратили меньше суток.

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