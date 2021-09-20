Двое пострадавших при взрыве газовоздушной смеси скончались в больнице Костаная

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева, пострадавшие в результате происшествия по улице Бородина, скончались.

«К сожалению, оба пострадавших 1995 и 1984 года рождения от взрыва на улице Бородина, скончались от ожоговой болезни. Ожоговая болезнь – это комплексное нарушение деятельности органов и систем, развивающееся вследствие обширных ожогов», — сообщили в областном ведомстве.

Напомним, происшествие случилось 16 сентября.

Было установлено, что в погребе проводились строительно-монтажные работы по утеплению стен строительной пеной «Polynor». При использовании строительной пены образовалась высокая концентрация взрывопожароопасной, газовоздушной смеси, что в последующем привело к хлопку.

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