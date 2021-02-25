Двое в больнице. Пассажирские автобусы столкнулись в Костанае

О дорожно-транспортном происшествии сообщили наши читатели. По их словам, на остановке «15 магазин» столкнулись два автобуса.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

«25 февраля в 12.21 часов на пульт «102» поступило сообщение о том, что по улице В.Интернационалистов возле 15 магазина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Установлено, что маршрутный автобус № 21 марки «Мерседес» под управлением 30-летнего водителя, следуя по улице В.Интернационалистов, подъезжая к остановке неправильно выбрав скорость движения, совершил столкновение с впереди стоящим маршрутным автобусом № 27, под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП две женщины получили телесные повреждения. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.», — сообщили в пресс-службе. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения!

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