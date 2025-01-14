В полиции Актюбинской области сообщили об успешном проведении операции по освобождению заложников, которая прошла в ночь с 13 на 14 января в Актобе, передаёт «24KZ».

«Подозреваемый задержан. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело», — заявили в полиции.

Трое заложников были доставлены в медицинское учреждение.

Один из них скончался при транспортировке. Второй умер на операционном столе. Состояние третьего остаётся тяжёлым, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным пресс-службы ДП Актюбинской области, 13 января около 20:00 в Центр оперативного управления поступило сообщение о захвате заложницы в частном доме, передает zakon.kz

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и спецподразделения. По прибытии оперативных служб было достоверно установлено, что в заложниках находится одна женщина, которая ранее была знакома с подозреваемым», – сообщили в полиции.

Там отметили, что каких-либо требований злоумышленник не выдвигал.

«После трехчасовых переговоров и отказа подозреваемым выполнить требования об освобождении заложницы, а также после тщательной подготовки сил было принято решение о проведении штурма. В результате спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена», – продолжили в полиции.

В погребе дома нашли пожилых родителей женщины с ножевыми ранениями. К сожалению, один из пострадавших скончался при транспортировке, а другой – в больнице.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших и гарантирует, что виновный понесет наказание по всей строгости закона», – сообщили в ДП.

По информации корреспондента 24KZ, погибшей маме заложницы было 67 лет, она скончалась в машине скорой. Второй погибший – отчим, ему было 75 лет, скончался на операционном столе. Их дочь находится в больнице. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. Как отмечают медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи.

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