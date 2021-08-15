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Двое жителей Костанайской области скончались за сутки от КВИ

pravda.com.ua

По данным на 15 августа, в Казахстане зарегистрировано 120 смертей от коронавируса и 32 летальных исхода с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

На 15 августа лечение от КВИ продолжают получать 117 807 человек (–113 092 + и 4 715 КВИ-), из них в стационарах находится – 31 557 пациент, на амбулаторном уровне – 86 250 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1928 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 472 пациента, на аппарате ИВЛ – 234 пациента.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



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