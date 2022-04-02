Двоих детей покусала собака: один скончался

Двоих детей покусала собака, один из пострадавших скончался, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

В Актогайском районе Карагандинской области собака напала на двух малышей 3 и 5 лет. Один из них скончался в больнице. Нападение на малышей произошло 1 апреля. Информация в Отдел полиции Актогайского района о происшествии поступила в 19.00. Сообщалось, что в медицинское учреждение были доставлены двое детей в возрасте 3 и 5 лет, которые получили травмы во время нападения собаки во дворе одного из частных домов в селе Актогай.

«Полицейские установили, что два мальчика в возрасте 3 и 5 лет играли во дворе частного дома, когда на них напала собака, которая не была привязана. Пострадавших детей доставили в медицинское учреждение, где 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался. Второй ребенок госпитализирован», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту в настоящее время ведется расследование. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

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