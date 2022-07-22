Двоих детей сбили на пешеходном переходе в Лисаковске

Фото из открытых источников
ДТП случилось 21 июля в 15.30 в городе Лисаковск. Происшествие прокомментировала пресс-служба ДП Костанайской области, отвечая на запросы СМИ.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
На пересечении улиц Темирбаева-Верхнетобольской на нерегулируемом пешеходном переходе 46-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетних — 9 и 7 лет. Дети получили в результате ушибы и ссадины.
Им назначено амбулаторное лечение. Водитель трезвый.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».
Материалы административного производства направлены в суд.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: