Двоих мужчин разыскивают в Костанае

С 11 мая неизвестно местонахождение Алешова Кенже Женисовича из Костаная, 19.11.1996 года рождения. Ушел из дома в 10:47 выносить мусор и не вернулся.

Был одет в черную футболку с шахматным черно-желтым рисунком, джинсы светло-голубые, сетчатые кожаные туфли черного цвета.

«Вышел на улицу вынести мусор, при себе были банковские карты, телефон остался дома. Но до сих пор не вернулся»,- сообщила информационный организатор поисково-спасательного отряда «Дос» Ирина Ячменева.

5 мая пропал Скусниченко Владимир Павлович в Костанае, вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Был одет : ветровка двухсторонняя, с одной стороны черная, с другой коричневая, синие джинсы, футболка темно-синяя с рисунком, кроссовки темно-синие reebok.

«Владимир вышел из дома и не вернулся,ранее уходил к подруге на 2-3 дня ,подруга работает в центре в магазине ,ее данных нет. При себе был телефон Nokia.На данный момент печатаем ориентировки погода наладиться будем расклеивать ,сегодня информационно распространяем. Поиски ведутся»,- говорит Ирина Ячменева.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8-777-973-19-40, 8-707-197-18-48 или 102.

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