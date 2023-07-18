Двоих нетрезвых подростков за один вечер задержали в Костанайской области. Родителей оштрафовали

Несколько подростков, распивающих спиртные напитки, выявили полицейские в Костанайской области, в первый же день проведения операции «Дети в ночном городе».

Более пятисот человек, в основном сотрудники полиции, а также управления образования, здравоохранения, акиматов, участники волонтерских организаций, в ближайшие дни будут усилено проверять ночные улицы городов и поселков Костанайской области. Летом это и так происходит чаще, чем в другие времена года. Но, сейчас работа активизирована, так как с наступлением каникул и теплой погоды, подростки теряют счет времени, и гуляют допоздна. По всей республике проводится операция «Дети в ночном городе».

— Целью является профилактика подростковой преступности, выявление административных правонарушений, также пресечение преступных посягательств в отношении детей, с акцентом на вечернее и ночное время. По итогам первого дня было выявлено 15 подростков, а так же 19 неблагополучных семей, которые были поставлены на профилактический учет, — сообщила Зарина Мурзабекова, старший инспектор Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

За вечер выявлено 66 административных нарушений. Большая часть из них — это нахождение детей вне дома после 23:00, без законных представителей. Теперь 56 этих представителей, то есть родителей, привлекли к ответственности за это.

— Так же, хотелось отметить, что было выявлено два факта нахождения детей в состоянии алкогольного опьянения. По городам Лисаковск и Житикара. Данные несовершеннолетние находились в компании взрослых людей, распивали алкогольные напитки, в общественных местах, и соответственно были замечены сотрудниками полиции. По данному факту были привлечены законные представители, — рассказали в полиции.

Недосмотр за ребенком, в этих случаях обернулся родителям штрафом в 5 МРП, это примерно 17 тысяч тенге.

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