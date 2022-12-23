Двоих пешеходов сбил водитель в Костанае и скрылся

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, происшествие случилось сегодня в 18. 05.

На пешеходном переходе по улице Кубеева водитель автомашины «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух пешеходов.

«Один из пешеходов доставлен в больницу. Второй пострадавший за медицинской помощью не обращался. Сотрудники полиции задержали водителя, который скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан в посёлке Заречный. Проводится сбор материала для привлечения водителя к административной ответственности», — сообщили в ДП.

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