Двоих россиян выдворили из Казахстана

Денисовским районным судом Костанайской области рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении граждан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Россиян наказали за нарушение режима Государственной границы, выразившееся в несоблюдении установленного порядка пересечения Государственной границы Республики Казахстан, совершенные иностранцем (ч.2 ст.514 КРКобАП).

В суде установлено, что 25 сентября 2022 года около 06:00 часов граждане Российской Федерации в районе пограничного знака, расположенного на территории Денисовского района Костанайской области, нарушая режим Государственной границы, пересекли Государственную границу Республики Казахстан.

Постановлением суда от 30 сентября 2022 года иностранным гражданам назначено административное взыскание в виде административного выдворения за пределы Республики Казахстан каждому.

Постановления не вступили в законную силу.

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