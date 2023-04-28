Двойная сплошная. Костанайцы не довольны новой дорожной разметкой

На этой неделе в областном центре подрядчики из Астаны начали наносить дорожную разметку на проезжей части.

Объём по договору — 130 тыс. кв. метров. На эти цели из бюджета выделено 193 млн тенге. Причем в конце лета эту разметку обновят.

«Получается в два этапа будут красить. Гарантийные обязательства на краску у нас идут три месяца, согласно ГОСТу и, получается на сегодня они покрасят весь город, потом пройдет три месяца и ближе к концу лета на второй раз обновим», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

При этом в соцсетях среди костанайцев уже идет бурное обсуждение. Появились негативные комментарии, в которых люди жалуются, что теперь не могут заехать во дворы с привычных поворотов. Зачастую налево. В отделе ЖКХ отмечают, что разметку наносят по предписанию управления полиции Костаная, которая, таким образом, хочет уменьшить количество дорожных происшествий. Об этом мы уже рассказывали в новостях в конце марта.

«Более того, в прошлом году практически на всех улицах города, в том числе магистральных, дорожная разметка разрешала поворот налево. Из-за этого водители постоянно маневрировали и создавали аварийные ситуации. В связи с чем, уже этим летом мы будем следить, чтобы дорожными службами при проектировании и нанесении разметки, все левые повороты, особенно на магистральных улицах были исключены. Тем более это запрещено правилами дорожного движения», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

В отделе ЖКХ Костаная при этом отметили, что в случае, если костанайцы испытывают трудности при заезде или выезде к своему дому из-за двойной разметки, то им следует обращаться напрямую в управление полиции Костаная. Решить дело о появлении на дороге разделительной полосы смогут только они.

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