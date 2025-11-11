Двойная сплошная вызвала недовольство некоторых водителей Костаная





Рост количества автомобилей и увеличение плотности населения заставляют пересматривать организацию дорожного движения в Костанае. По данным полиции, такие меры помогают снизить аварийность, повысить безопасность на дорогах и увеличить пропускную способность городских улиц.

С апреля в областном центре продолжаются работы по нанесению новой дорожной разметки. На сегодняшний день она появилась уже на 30 улицах города.

Зачем в городе увеличивают количество двойных сплошных

Как рассказал госавтоинспектор отделения дорожно-технической инспекции управления полиции Костаная Алмат Нуралин, на магистральных улицах сокращают количество левых поворотов за счет нанесения разметки 1.3 — двойной сплошной линии.

По словам специалиста, это позволяет упорядочить движение транспорта и уменьшить количество конфликтных точек между встречными потоками автомобилей.

Не все водители довольны изменениями

Однако новая организация движения устраивает не всех жителей города. Полицейские уже зафиксировали несколько случаев самовольного закрашивания дорожной разметки.

В одном из таких эпизодов мужчину застали непосредственно во время нанесения краски на двойную сплошную линию. В результате его привлекли к административной ответственности по статье «Повреждение средств регулирования дорожного движения путем загрязнения покрытия».

Какие штрафы грозят нарушителям

Для физических лиц штраф за подобное нарушение составляет два месячных расчетных показателя. Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен штраф в размере 10 МРП, среднего бизнеса — 20 МРП, крупного бизнеса — 30 МРП.

Если действия нарушителя станут причиной дорожно-транспортного происшествия с причинением легкого вреда здоровью либо повреждением транспорта, грузов или другого имущества, размер штрафов значительно возрастет.

«Убедительно просим самовольно не закрашивать дорожную разметку, так как за это предусмотрена административная ответственность», — отметил Алмат Нуралин.

По данным полиции, только в прошлом году в Костанае было выявлено десять фактов самовольного закрашивания дорожной разметки. Все нарушители были привлечены к ответственности.

Изменения коснутся и перекрестков

В полиции также сообщили, что работа по изменению организации дорожного движения продолжается и на других участках городских дорог. В частности, на ряде перекрестков предусмотрен переход с двухполосного на трехполосное движение, что должно помочь разгрузить наиболее загруженные транспортные узлы города.

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