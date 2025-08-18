Казахстанские производители и перевозчики продолжают сталкиваться с барьерами в ЕАЭС, включая двойное налогообложение и препятствия при транзите. На это обратил внимание премьер-министр Олжас Бектенов, передает LS.

В ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета он обозначил четыре пункта, на которых необходимо сосредоточиться в Союзе.

Первое. Необходимо развитие взаимной торговли. По словам главы кабмина, в прошлом году данный показатель составил $97 млрд. Товарооборот РК с партнерами по ЕАЭС вырос за все время на 87%, а доля Союза в общей торговле страны в прошлом году была равна 21%.

«Нам нужно полноценно использовать наши площадки и совместными усилиями наращивать внешние экономические связи. Один из инструментов – госзакупки, объем рынка которых в странах ЕАЭС ежегодно составляет порядка $135 млрд», – отметил О. Бектенов.

Он отметил, что в 2020 году были приняты единые правила для обеспечения национального режима в госзакупках с общими требованиями к производству промышленных товаров. Следует учитывать, что используются бюджетные средства государств-партнеров по организации.

Однако, по словам премьер-министра, как показывает практика, стороны нередко в обход правил устанавливают дополнительные, зачастую невыполнимые для других стран требования.

«Призываем партнеров принимать взвешенные решения с учетом равноправного доступа наших поставщиков к госзакупкам», – высказался О. Бектенов.

Второе. Важно соблюдение принципов свободной торговли.

Как отметил спикер, казахстанские производители и перевозчики, рассчитывающие на открытость и доступность общего евразийского рынка, продолжают сталкиваться со скрытыми ограничениями. Фактически наблюдается полноценный ветеринарный, санитарный и таможенный контроль поставляемых и перемещаемых товаров.

«Прослеживаются признаки двойного налогообложения. В ряде случаев не обеспечивается беспрепятственный транзит по территориям государств-членов. Создавая союз, мы ставили главную цель – обеспечение свободного движения товаров, услуг, капитала. Ранее я уже предлагал обсудить возможные подходы к урегулированию данного вопроса. Комиссии рекомендуется продолжить работу по последовательному устранению сохраняющихся барьеров и ограничений», – пояснил премьер-министр.

Третье. Необходимо развивать альтернативные транспортно-логистические узлы.

О. Бектенов напомнил, что страны Союза находятся в центре Евразии и пронизаны магистральными транзитно-транспортными артериями. Растет потенциал коридоров Север – Юг, Восток – Запад. Наращиваются возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

При этом, по словам спикера, необходимо изучить вопрос создания альтернативных маршрутов, в которых были бы заинтересованы все государства региона. На этом фоне О. Бектенов обратил внимание участников на проект трансафганской железной дороги Тургунди – Герат. Данный проект способен обеспечить до 10 млн тонн грузоперевозок в направлении пакистанского порта Карачи. Также есть другие крупные инфраструктурные проекты в Афганистане.

Четвертое. О. Бектенов предложил расширить сотрудничество ЕАЭС с третьими странами и организациями.

«Наиболее гибким инструментом являются меморандумы о взаимопониманиях, которые позволяют выстраивать рабочие механизмы экономической интеграции. Предлагаю определить самые перспективные страны и сформировать фокусный перечень партнеров с последующей подготовкой соответствующих планов мероприятий», – высказался спикер.

Кроме того, по словам премьер-министра, Казахстан приветствует расширение с такими финансовыми институтами, как ЕАБР, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), межгосударственный банк СНГ. Например, благодаря ЕАБР реализовали масштабные цифровые проекты, такие как «Работа без границ».

О. Бектенов отметил, что в сентябре в Астане планируется открытие штаб-квартиры ЕФСР, который преобразован в самостоятельную международную организацию с возможностью финансирования базовой инфраструктуру. Он предложил комиссии активнее развивать данное направление.

