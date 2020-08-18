Двойное убийство в Рудном. Над раскрытием дела работает специальная следственно-оперативная группа

Над раскрытием двойного убийства в городе Рудном работает специальная следственно-оперативная группа, об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

Сегодня в 11:48 часов участковый инспектор полиции города Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт 102, в частном доме обнаружил тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы. При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

По словам и.о. начальника ДП Костанайской области полковника полиции Негмета Исмагулова, по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2 «Убийство».

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.

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