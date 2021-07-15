Двойную скидку для казахстанцев запустил KMF

Микрокредиты на специальных условиях по акции «Двойная скидка» от ведущей МФО Казахстана – получи скидку до 5% от ставки в 2021 году и забронируй такую же скидку на 2022 год.

С 1 июля по 15 августа 2021 года любой казахстанец может воспользоваться предложением от микрофинансовой организации Казахстана – KMF, и получить микрокредит со сниженной на 5% годовой ставкой.

Но самое главное, при оформлении займа, KMFбронирует такую же скидку по ставке на будущий микрокредит, который можно взять после погашения первого, в срок до 15 августа 2022 года.

Таким образом, любой казахстанец имеет возможность получать в течение двух лет микрокредиты со сниженной ставкой на расширение и развитие уже действующего бизнеса или потребительские нужды.В рамках акции «Двойная скидка в KMF» доступно от 300 тысяч до 10 млн. тенге сроком до 5 лет.

Кроме того, по этой акции можно со скидкой до 5% от ставки рефинансировать заем на сумму от 100 тысяч тенге, взятый в другой финансовой организации: МФО или банке.

Получить микрокредит сo пониженной процентной ставкой можно, подав заявку на сайте KMF, в приложении МФО KMF (для Android, для iOS) или в контакт-центре по WhatsApp на номере 8 701 801 7474.

По всем дополнительным вопросам об акции просьба обращаться в контакт-центрKMFпо номеру 7474.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0003.M, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.