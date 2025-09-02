Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента прокомментировала финансовые новации и развеяла опасения о судьбе наличных денег, передает BAQ.KZ.
По ее словам, внедрение цифрового тенге не отменяет существование бумажных и безналичных денег.
«Конечно, физически таких планов нет и никогда такого не будет. Наличные деньги всегда будут в обороте. Цифровой тенге — это просто третья форма», – подчеркнула Абылкасымова.
Она также рассказала о необходимости развития срочных депозитов, поскольку именно они создают основу для долгосрочного кредитования.
«Когда у вас больше сберегательных депозитов, вы можете планировать и кредиты на более долгий срок. Если же деньги хранятся на текущих счетах, которые легко изъять, банки могут выдавать только краткосрочные кредиты», – объяснила глава агентства.
Кроме того, АРРФР рассматривает возможность введения обязательного двойного ценника: один — для оплаты сразу, второй — при покупке товара в рассрочку. Это, по словам Мадины Абылкасымовой, повысит прозрачность и позволит потребителям принимать более информированные решения.
