Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента прокомментировала финансовые новации и развеяла опасения о судьбе наличных денег, передает BAQ.KZ.

По ее словам, внедрение цифрового тенге не отменяет существование бумажных и безналичных денег.

«Конечно, физически таких планов нет и никогда такого не будет. Наличные деньги всегда будут в обороте. Цифровой тенге — это просто третья форма», – подчеркнула Абылкасымова.

Она также рассказала о необходимости развития срочных депозитов, поскольку именно они создают основу для долгосрочного кредитования.

«Когда у вас больше сберегательных депозитов, вы можете планировать и кредиты на более долгий срок. Если же деньги хранятся на текущих счетах, которые легко изъять, банки могут выдавать только краткосрочные кредиты», – объяснила глава агентства.

Кроме того, АРРФР рассматривает возможность введения обязательного двойного ценника: один — для оплаты сразу, второй — при покупке товара в рассрочку. Это, по словам Мадины Абылкасымовой, повысит прозрачность и позволит потребителям принимать более информированные решения.

В ОСМС нашли "мёртвые души" и нарушения на десятки миллиардов Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах Парламента сообщил о подготовке нового заявления в Генеральную прокуратуру...

В Казахстане стартует осенний призыв. Будут ли задержания? Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев 2 сентября 2025...