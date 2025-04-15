Казахстанским родителям давно понравилось называть детей двойными именами. Это как вариант необычного имени малыша, так и возможность угодить родственникам наследника. Какие имена востребованы с начала года, а какие появились в единственном экземпляре – в материале Zakon.kz.

Самые изобретательные мамы и папы предпочитают необычные, а порой сложные имена в погоне за модой. Или же воодушевляются судьбой великих или значимых в их жизни личностей и наделяют новорожденного этим именем. В Бюро национальной статистики РК озвучили десять самых редких имен в Казахстане с начала 2025-го.

Редкие имена

В единственном варианте были зарегистрированы следующие парные имена:

Дінмұхаммед-Сәрсек

Оливия-Альма

Жүсіп-Хадид

Висан-Гирей

Руфь-Авигея

Назар-Арслан

Халима-Амелия

Арыстан-Едиге

Ванесса Лара

Генри Эндрю

Можно предположить, что некоторые имена появились в свидетельстве о рождении новорожденных после того, как известные личности оставили след в жизни молодых родителей.

А может быть, просто имена приглянусь?

К примеру, имя Висан-Гирей было у нескольких ярких персон в мировой истории. 143 года назад родился Джабагиев Висан-Гирей Ижиеви – первый председатель парламента горских народов Северного Кавказа (1918).

Также в IX-XX веках (1882-1961) жил Вассан-Гирей Эльджиевич Джабагиевжил, родившись в Стамбуле и став в дальнейшем ингушским общественно-политическим деятелем. Вместе с тем он стал экономистом-агрономом, просветителем, мыслителем и публицистом.

Был и Генри Эндрю – американский траппер и торговец мехом. Известно, что жил он в США в 1775-1832 годах, занимался пушным промыслом, был еще путешественником и исследователем.

По данным Википедии, еще один Генри Эндрю (1823-1870) – британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в Инкерманском сражении в 1854 году.

Кроме того, в США есть актер, сценарист, продюсер по имени Генри Эндрю, снявшийся в ярких фильмах. А также существует одноименный герой остросюжетного вестерна «Выживший» – капитан Эндрю Генри.

Живут также яркие люди с именем Ванесса Лара – в Испании радиоведущая на радио, но вряд ли она стала причиной так назвать малышку в Казахстане. Хотя все может быть. Есть и спортсмены с этим именем, и бренды.

Руфь-Авигея – двусоставное имя, созданное из двух персонажей, относящихся к древности.

Авигея – ветхозаветный персонаж, одна из жен царя Давида, родившая от него сына Далуию. Руфь – библейская праведница, именем которой названа «Книга Руфь». Жизнь ее относится к периоду Судей.

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