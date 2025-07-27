Нарушение правил использования электросамокатов контролирует не только полиция, но и сами компании по аренде подобных устройств. Пользователям за это грозят реальные штрафы. Об этом читайте на NUR.KZ.

С 2023 года в Казахстане введены жесткие ограничения для электросамокатов, которые признаются транспортным средством – то есть к ним применяются правила дорожного движения и соответствующие штрафы.

Одним из таких ограничений является запрет на перевозку пассажиров и грузов на электросамокате.

Казахстанцы часто могут нарушать подобные требования. Однако наказание за это может последовать не только от полиции, но и от самих компаний, предоставляющих устройства в аренду (кикшеринг).

Суммы штрафов

Как сообщает компания по кикшерингу JET, в Алматы за опасную езду на арендованном электросамокате нарушитель был привлечен к ответственности – он перевозил с собой двоих пассажиров, при этом один из них ехал у него на плечах.

Нарушение было выявлено с помощью публикаций в социальных сетях.

«В результате пользователю был выставлен штраф в размере 10 000 тенге, а его аккаунт в мобильном приложении JET заблокирован.

Также кикшеринг-сервис JET обратился в Управление административной полиции Департамента полиции города Алматы с заявлением на пользователя за нарушение общественного порядка и привлечение его к ответственности», – сообщают в компании.

Такое наказание предусмотрено внутренней системой штрафов за неправильную парковку и прочие действия, нарушающие правила использования прокатных электросамокатов.

В свою очередь, согласно Административному кодексу РК (КоАП), водителей электросамокатов могут привлечь к следующим видам наказания:

за несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (593 статья КоАП) – штраф составит 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (620 статья КоАП) – учитывает все остальные правонарушения, за которые сначала последует предупреждение, а затем штраф на сумму 3 МРП (11 796 тенге).

Таким образом, владельцы электросамокатов должны помнить о ПДД и необходимости их соблюдения. В противном случае им грозят реальные штрафы. При этом пользователей арендных устройств дополнительно могут поджидать наказания от кикшеринговых компаний за нарушение правил пользования сервисом.

@Автор: Марк Мауленкулов

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