Дворец бракосочетания в Костанае, возможно, не успеют отремонтировать в назначенный срок

1 июля отдел РАГС из этого здания переехал в центр. Здесь же с этого времени началась реконструкция.

Согласно проекту была предусмотрена замена лестницы, обновление фасада здания, переустройство кровли, устройство светопрозрачного купола над террасой главного входа и внутренняя отделка помещений. Стоит отметить, что здание, которому 8 лет, действительно, нуждалось в ремонте. К работам во Дворце бракосочетания подрядная организация приступила 17-го июля, а завершить его должна за пять месяцев. Напомним, что здание находится на балансе СПК Тобол.

«Подрядная организация очень сильно затянула со всеми работами. Сегодня идет большое отставание. Причины они разные всегда приводят. Я думаю, что это не оправдывает затягивание ремонта вообще. Мы предполагаем, пока предполагаем, что к назначенному сроку они не успеют»,- говорит зампредседателя правления СПК «Тобол» Серик Бектрурганов.

В случае, если подрядчик не успеет к сроку, по словам Серика Бектурганова, СПК Тобол будет защищать свои интересы в законном порядке. Сумма договора реконструкции Дворца бракосочетания составила 244 миллиона тенге. Сейчас здание ограждено, попасть на объект нельзя. Визуально можно заметить, что работы снаружи тут еще много, а до окончания реконструкции осталось чуть меньше месяца, по договору завершить ее должны 18-го декабря.

«Мы не ставим цель наказывать или еще что-то, для нас важен результат, который должен быть выполнен согласно договору, который подписывала сама подрядная организация. Договор, который знала она, когда еще участвовала в конкурсе. Здесь наших интересов корпоративных нет. Должен быть результат, если они успеют во время мы будем только рады»,- говорит Серик Бектурганов.

На стенде возле Дворца бракосочетания указаны сроки, название подрядной организации и контакты начальника участка, мы решили связаться с ним. Трубку она не взяла, но ответила в WhatsApp, где рассказала, что уже отремонтирована кровля, завершена облицовка лестницы. А на вопрос, уложатся ли в срок, начальник участка ответила утвердительно.

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