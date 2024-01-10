Двух детей зарезали: в убийстве подозревают отца

Свою версию трагедии, которая произошла в Алматы, рассказали репортерам КТК родственники. Обстоятельства произошедшего изучают следователи, сообщает телеканал ktk.kz

Валентина Осина так и не смогла поверить в случившееся. Рассказывает, двух ее правнуков убил их родной отец. Погибшим Рафаэлю и Ринату было всего 8 и 12 лет. Близкие утверждают, 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений. А перед этим оставил бывшей жене некую записку.

«Включил телевизор, покормил их, сам сел за стол, писал. Четыре или три написал страницы, листа – письмо Алене, внучке моей. Потом он начал их гонять. У мальчика одного меленького вот так разрезано, горло у обоих перерезано. Руки все были вот так закрыты. Обычно у покойников открыто, а у них все закрыто было, смотреть нельзя было», — говорит родственница Валентина Осина.

Соседи слышали, как сильно кричали дети, они вызвали полицию. Расправу над сыновьями отец снял на телефон – запись отправил сестре и бывшей жене, говорит Валентина. Сразу после убийства подозреваемый ранил ножом себя, однако остался жив. Родственники не скрывают, конфликты в семье случались регулярно. Супруги девять лет назад развелись, но продолжали жить вместе в квартире с бабушкой и детьми. Мужчина почти год нигде не работал. Близкие полагают, причиной трагедии могла быть ревность или месть.

«Целый месяц он дочери звонил: «Ты мне изменяешь, ты мужиков водишь» и все такое. Поставил дома камеру. Потом ей в сотку там что-то закачал, чтобы каждую минуту ее видел. Но она никогда ему не изменяла. Он вот и над мамой издевался тоже – пинал, вызывали скорую», — говорит родственница Татьяна Негрей.

Со слов родных, в четверг отец забрал детей из дома, сказав, что поведет в поликлинику. А на самом деле отвез в арендованное жилье. Именно там и обнаружили тела школьников. Убийство произошло в съемной квартире, которую сдавали посуточно. Она расположена на четвертом этаже пятиэтажки недалеко от центра города. По словам родственников, отец привел сюда обоих сыновей и жестоко расправился с ними. Соседи отзываются о квартире крайне негативно. Жалуются: последнее время жильцы там постоянно менялись и доставляли массу неудобств.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить полицейским. Они ведут расследование по статье «Убийство».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.