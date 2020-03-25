Двух казахстанцев вылечили от коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Завтра будут выписаны двое пациентов. Они вылечились от коронавируса. Сейчас они по-прежнему под наблюдением, будут взяты контрольные анализы, но есть все основания сказать, что это наша первая и далеко не последняя победа над коронавирусом. Это победа, добытая руками врачей, которые круглосуточно ведут работы с пациентами, — сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.