Заражённый скот оставался в хозяйстве: в Костанайской области вмешался суд





В Костанайской области суд обязал крестьянское хозяйство направить больной бруцеллёзом крупный рогатый скот на санитарный убой и провести санитарную очистку помещений, где содержались животные. Решение пока не вступило в законную силу.

Иск подала Денисовская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора. Дело рассмотрел специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области.

Основанием стали результаты лабораторных исследований, выявивших бруцеллёз у принадлежащего хозяйству скота. Ветеринарно-санитарный инспектор выдал предписание о санитарном убое больных животных и очистке помещений. Однако в установленный срок хозяйство требования не исполнило.

В ходе разбирательства суд установил, что заражённые животные создавали угрозу ветеринарно-санитарной безопасности. Ответчик не представил доказательств, которые опровергали бы результаты исследований или подтверждали исполнение предписания.

Суд удовлетворил иск в полном объёме.

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