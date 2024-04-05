Двух малышей нашли убитыми

В одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области обнаружили тела двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 4 апреля. Согласно данным пресс-службы ДП Карагандинской области, тела детей в возрасте 2-4 лет имеют признаки насильственной смерти. По данному факту начали досудебное расследование.

«По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Карагандинской области», – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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