Акорда опубликовала информацию об освобождении от должностей и новых назначениях.

Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан.

Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра транспорта Республики Казахстан.

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