Сигареты вновь подорожают в Казахстане. Министерство финансов опубликовало проект приказа, согласно которому повышаются минимальные розничные...
Акорда опубликовала информацию об освобождении от должностей и новых назначениях.
Указом Главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан.
Указом Главы государства Косанов Даурен Жуматаевич назначен Министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Указом Главы государства Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности Министра транспорта Республики Казахстан.
Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz. Жителей...
В Казахстане ужесточаются меры контроля за мобильными переводами и финансами граждан. Вслед за расширением мониторинга...
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