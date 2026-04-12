Двух младенцев экстренно доставили в Костанай авиацией МЧС

В Костанайскую область успешно выполнен очередной санитарный рейс. Из города Аркалык в Костанай экстренно доставили двух младенцев, которым потребовалась срочная медицинская помощь.
Оперативная работа экипажа
Перевозку осуществило воздушное судно МЧС. Благодаря слаженным и оперативным действиям экипажа «Казавиаспас» и медицинских работников малыши были безопасно транспортированы.
Пациентов передали врачам
По прибытии в Костанай младенцев передали в профильные медицинские учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения специалистов.
