Двух младенцев экстренно доставили в Костанай авиацией МЧС

В Костанайскую область успешно выполнен очередной санитарный рейс. Из города Аркалык в Костанай экстренно доставили двух младенцев, которым потребовалась срочная медицинская помощь.

Оперативная работа экипажа

Перевозку осуществило воздушное судно МЧС. Благодаря слаженным и оперативным действиям экипажа «Казавиаспас» и медицинских работников малыши были безопасно транспортированы.

Пациентов передали врачам

По прибытии в Костанай младенцев передали в профильные медицинские учреждения для дальнейшего лечения и наблюдения специалистов.

