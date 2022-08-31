Двух подозреваемых в угоне автомашины задержали костанайские полицейские

26 августа около 4 часов автопатруль в составе капитана Ержана Бисембаева и старшего лейтенанта Ильяса Досаева патрулировали по улице Каирбекова областного центра.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Полицейские заметили автомашину «Фольксваген», водитель которой создал аварийную ситуацию на дороге.
Требование стражей порядка об остановке, водитель проигнорировал и продолжал двигаться с высокой скоростью по улицам города. Свернув на улицу Кобыланды Батыра, возле заброшенных складов, автомашина остановилась.
Из нее выбежали двое молодых мужчин и пытались скрыться. Молодые люди в возрасте 25 и 19 лет были задержаны. В ходе разбирательств выяснилось, что горожане угнали автомобиль со двора дома по улице Кобыланды Батыра.
Владельцу об угоне сообщили полицейские.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем».
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: