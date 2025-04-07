Полиция обращается за помощью в поисках двух подростков в Рудном.
7 апреля в городе Рудный в полицию поступило сообщение о пропаже двух воспитанников КГУ “Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями”.
Подростки, 15 и 17 лет, покинули учреждение.
Ранее 15-летний подросток уже убегал.
В настоящий момент в поисках задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтеров, а также неравнодушные жители города Рудный.
В течение дня были обследованы улицы и дачные массивы города.
Сейчас поисковые мероприятия продолжаются в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в поселках Сергеевка и Константиновка.
Предположительно, они продолжают двигаться пешком.
Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102.
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