Полиция обращается за помощью в поисках двух подростков в Рудном.

7 апреля в городе Рудный в полицию поступило сообщение о пропаже двух воспитанников КГУ “Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями”.

Подростки, 15 и 17 лет, покинули учреждение.

Ранее 15-летний подросток уже убегал.

В настоящий момент в поисках задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтеров, а также неравнодушные жители города Рудный.

В течение дня были обследованы улицы и дачные массивы города.

Сейчас поисковые мероприятия продолжаются в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в поселках Сергеевка и Константиновка.

Предположительно, они продолжают двигаться пешком.

Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102.

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