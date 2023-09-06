Двух школьниц сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанайской области

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Информацию о дорожно-транспортном происшествии alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
По информации областного ведомства, 4 сентября в городе Тобыл около 21.00 по улице Поповича водитель «ВАЗ 21154» совершил наезд на пешеходов — несовершеннолетних 2015 года рождения и 2010 года рождения.
«Девочки переходили дорогу на пешеходном переходе. Девочек доставили в больницу. Составлена схема ДТП, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. Полиция предупреждает о строгом соблюдении правил дорожного движения», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.