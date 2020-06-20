Двух судей освободили от должности за нарушение этики в Казахстане

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Еще двоим вынесены замечания.
Высший судебный совет рассмотрел дисциплинарные дела в отношении пятерых судей, двоих из которых освободили от должности, передает Today.kz.
«Состоялось заседание Судебного жюри при Высшем Судебном Совете, на котором рассмотрен ряд дисциплинарных дел в отношении судей районных и приравненных к ним судов. По итогам заседания 5 судей привлечено к дисциплинарной ответственности. При этом наложены следующие виды взысканий: освобождение от должности судьи – 2; выговор – 1; замечание – 2», — рассказали в совете.
Отмечается, что основаниями привлечения судей к дисциплинарной ответственности явились грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.