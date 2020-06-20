USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Двух судей освободили от должности за нарушение этики в Казахстане

Двух судей освободили от должности за нарушение этики в Казахстане

COVID-2019 в Казахстане

16779 - зарегистрированно

10539 - выздоровевших

113 - летальных случаев

278 - в Костанайской области

Еще двоим вынесены замечания.
Высший судебный совет рассмотрел дисциплинарные дела в отношении пятерых судей, двоих из которых освободили от должности, передает Today.kz.

«Состоялось заседание Судебного жюри при Высшем Судебном Совете, на котором рассмотрен ряд дисциплинарных дел в отношении судей районных и приравненных к ним судов. По итогам заседания 5 судей привлечено к дисциплинарной ответственности. При этом наложены следующие виды взысканий: освобождение от должности судьи – 2; выговор – 1; замечание – 2», — рассказали в совете.

Отмечается, что основаниями привлечения судей к дисциплинарной ответственности явились грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

О погоде 21 июня в Костанайской области
Следующая новость

Пристройка к частному дому сгорела в Костанае