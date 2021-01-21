Двух женщин ограбили в Костанае

Два грабежа по «горячим следам» раскрыли костанайские полицейские. Оба они были совершены в областном центре в один день. В обоих случаях пострадали женщины.



«У 58-летней женщины похитили сумочку, в которой находились деньги, банковские карточки. У 38-летней женщины похитили кошелёк»,- говорит заместитель командира батальона патрульной полиции УП Костаная Ербол Абдеев.

По первому факту, в ходе патрулирования сотрудниками батальона патрульной полиции Костаная в составе Даулета Тулегенова и Берика Шаяхметова за 30 минут был задержан 34-летний злоумышленник.



«Благодаря нашим сотрудникам, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, благодаря заявителям, которые максимально запомнили приметы подозреваемых, данные преступления были раскрыты по горячим следам. Прибывший автопатруль грамотно опросил заявителя»,- сказал Ербол Абдеев.

А вечером того же дня дежурный центра оперативного управления сообщил патрульным полицейским, что возле одного из магазинов на улице Маяковского у 38-летней женщины неизвестное лицо без применения насилия выхватило из рук кошелек черного цвета. С помощью камер видеонаблюдения патрульные оперативно задержали подозреваемого, который в последующем был опознан заявительницей. В настоящее время по данным фактам ведется досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса «Грабеж». Похищенное возвращено владелицам.



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