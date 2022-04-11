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  3. Двух женщин сбил водитель в Костанае

Двух женщин сбил водитель в Костанае

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По факту наезда на двух пешеходов полиция начала досудебное расследование по статье 345 ч 2 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

9 апреля в 23.50 по улице Каирбекова 19- летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2110, житель города Аркалыка совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух женщин 1963 г.р. и 1958 г.р. Одна госпитализирована, другая получает амбулаторное лечение.

По факту наезда на двух пешеходов полиция начала досудебное раследование по статье 345 ч 2 УК РК

Водитель задержан, взят глубокий анализ крови.

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