Двух женщин сбил водитель в Костанае

По факту наезда на двух пешеходов полиция начала досудебное расследование по статье 345 ч 2 УК РК. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

9 апреля в 23.50 по улице Каирбекова 19- летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2110, житель города Аркалыка совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух женщин 1963 г.р. и 1958 г.р. Одна госпитализирована, другая получает амбулаторное лечение.

По факту наезда на двух пешеходов полиция начала досудебное раследование по статье 345 ч 2 УК РК

Водитель задержан, взят глубокий анализ крови.

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