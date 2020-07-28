Двухмесячный запас медикаментов и медизделий имеется в Костанайской области

Медицинские организации имеют 2-х месячный запас медикаментов и медицинских изделий. Единым дистрибьютором лекарственные средства отгружаются по графику и заявкам медорганизаций. Об этом сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

В целях бесперебойного обеспечения населения лекарственными препаратами создан стабилизационный фонд, предоставлена возвратная финансовая помощь фармацевтическим организациям на сумму 300,0 млн. тенге.

На сегодняшний день на балансе медицинских организаций области имеется 247 аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе в текущем году в медицинские организации приобретено и поставлено 58 аппаратов ИВЛ.

«Кроме того, планируется поставка еще 200 аппаратов отечественного производства.Также в медицинские организации, за счет внебюджетных средств ведется поставка около 400 концентраторов производства США, Турции, Китая, России, на сегодня уже 250 поставлено. Из местного бюджета выделены средства на проведение кислородной сети на 856 кислородных точек в 4 крупных провизорных и инфекционных стационарах – в Областной, Костанайской и Рудненской городских больницах, областном противотуберкулезном диспансере г. Тобыл. Работы по установке будут завершены в течение 1,5 месяцев. До конца года аналогичная работа будет проведена еще в 3 медорганизациях»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Также, будут приобретены 3 — компьютерных томографа и 10 цифровых рентген-аппаратов, МРТ — аппарат для Рудненской городской больницы. Кроме того, в текущем годе приобрели 80 единиц санитарного автотранспорта, будут приобретены еще 30 единиц. Также планируется приобретение за счет лизинга 50 единиц реанимобилей.

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