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Двукратное увеличение субсидий на производство яиц: заявки можно подавать с 1 июля

eldala.kz

В правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза РК. 

Правила вступят в действие 30 июня 2022 года – по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования.

Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо.

На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге.

В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге.

На 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7% до 47,1 млн голов.

Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук.

Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%.

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