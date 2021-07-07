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Дым из Курганской области дошел до Костаная

ural-meridian.ru

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Дым от природного пожара в Курганской области дошел до Костаная, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

По информации главного управления МЧС России по Курганской области, 6 июля произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области.

В результате изменения ветра, дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к городу Костанаю.

В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет.

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