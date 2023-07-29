Дым с улицы: имеют ли право соседи курить на балконе в Казахстане

Что делать, если вы стали соседом курильщика? Защищает ли вас закон в таком случае? На вопрос отвечает юрист Надежда Гельдт, подробнее рассказывает Tengri Life.

По словам автора Telegram-канала «Право знать», курение на балконе запрещено, если объект является частью общественного пространства.

«Если это открытые незастекленные балконы в подъезде, то есть общественное пространство, в отношении лиц, употребляющих табачные изделия, будет применена административная ответственность», – делится юрист.

В статье 441 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за нарушение запрета на курение в общественных местах. Так, за курение в неположенном месте — штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге). А если в течение года нарушение совершено повторно, то штраф увеличивается до 20 МРП (69 000 тенге).

«Касательно балконов в доме, то в соответствии с законом курить в них не запрещено, так как балкон является частной собственностью. Поэтому если вам мешает неприятный запах из-за курения соседей, то можно урегулировать вопрос самостоятельно, объяснив ситуацию», – подытожила она.

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