Дым с улицы: имеют ли право соседи курить на балконе в Казахстане

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Что делать, если вы стали соседом курильщика? Защищает ли вас закон в таком случае? На вопрос отвечает юрист Надежда Гельдт, подробнее рассказывает Tengri Life.
По словам автора Telegram-канала «Право знать», курение на балконе запрещено, если объект является частью общественного пространства.
«Если это открытые незастекленные балконы в подъезде, то есть общественное пространство, в отношении лиц, употребляющих табачные изделия, будет применена административная ответственность», – делится юрист.
«Касательно балконов в доме, то в соответствии с законом курить в них не запрещено, так как балкон является частной собственностью. Поэтому если вам мешает неприятный запах из-за курения соседей, то можно урегулировать вопрос самостоятельно, объяснив ситуацию», – подытожила она.