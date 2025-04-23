Видео задымления прислали наши читатели. Со стороны городской свалки видно, что что-то горит.
Информацию прокомментировали в пресс-службе акима Костаная.
«Зафиксировано возгорание на полигоне «Северный». В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Задействованы два бульдозера, три пожарные машины и одна передвижная насосная станция. Площадь возгорания уточняется, ситуация контролируется. После полной ликвидации возгорания будут определены дальнейшие меры», — говорится в сообщении.
Возгорание локализовано.
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