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Дыра на Солнце. Мощная магнитная буря ударит по Земле

mirputeshestvij.mediasole.ru

Жителям Земли угрожает новая волна магнитных бурь. Причина – огромная корональная дыра, возникшая на Солнце, передает inbusiness.kz со ссылкой на NASA.

На экваторе Солнца образовалась огромная дыра, в 20 раз превышающая размер нашей планеты. Как отмечают специалисты, она нацелила свое «дуло» прямо на Землю. Дыра в свою очередь стала источником солнечного ветра, который мчится к Земле со скоростью почти 2,9 млн км в час.

Столкновение потока солнечного ветра с магнитосферой Земли вызовет мощнейшую магнитную бурю. Исследователи полагают, что потоки солнечного ветра от новой корональной дыры достигнут Земли уже сегодня, 30 марта. К утру 1 апреля люди почувствуют влияние мощной магнитной бури особенно сильно.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Врачи советуют метеозависимым и тем, кто плохо переносит скачки давления, в период «атмосферных возмущений» соблюдать правила:

  • гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления;
  • гипотоникам можно принимать тонизирующие настойки, ограничить физическую нагрузку;
  • метеочувствительным людям во время магнитных бурь необходимо хорошо высыпаться, правильно питаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом и утомительных походов по магазинам.
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