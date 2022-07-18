Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после сорванной свадьбы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек поженились спустя год после неожиданного воссоединения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Пара официально зарегистрировала свои отношения в субботу, 16 июля, в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.

После вступления в брак певица взяла фамилию мужа. Согласно документам, теперь она именуется Дженнифер Аффлек.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились в 2001 году на съемках фильма «Джильи». В то время Лопес была замужем за своим вторым мужем Крисом Джаддом. После их расставания в июне 2002 года Дженнифер и Бен стали встречаться. Осенью того же года актер сделал предложение певице, но свадьба была отменена из-за «чрезмерного внимания средств массовой информации», а официально «Беннифер» разошлись в начале 2004 года.

В начале 2021 года чувства певицы и актера вспыхнули вновь. В сентябре они вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Аффлек подарил своей возлюбленной дорогое обручальное кольцо, а в июне этого года появилась информация, что актеры купили совместный дом.

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