Еда на вынос и по доставке. Постановление главного санврача Костанайской области с изменениями

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций Костанайской области состоялся брифинг, где были озвучены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло.

Главный санврач постановил переориентировать работу объектов общественного питания, а это столовые, кафе, рестораны, бары, на вынос и доставку готовых блюд до потребителя. Им также необходимо усилить санитарно – дезинфекционный режим.

«У водителей общественного транспорта в наличии должны быть антисептики. ПКСК, продовольственным и непродовольственным рынкам нужно решить вопрос приобретения дезинфицирующих средств, организовать ежедневную обработку подъездов многоэтажных домов, территории рынков. Определить предприятие оказывающие ритуальные услуги по захоронению тел умерших от короновирусной инфекции, провести обучение работников данного предприятия, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Захоронения проводить в строгом соответствии с алгоритмом, утвержденным Постановлением», — отметил Владимир Нечитайло.

Департаменту полиции Костанайской области, акимам городов и районов обеспечить ограничение деятельности пассажирских перевозок.

«Запрещены пассажирские перевозки всеми видами автомобильного и железнодорожного транспорта и выезд на личном автотранспорте жителей Костанайской области по направлению к Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областям за исключением лиц, направляющихся на лечение в установленном порядке.

Ограничительные мероприятия вводимые с 22.00 часов 31 марта 2020 года на передвижение граждан и транспортных средств не распространяются на следующих лиц и транспортные средства, при предъявлении подтверждающих документов:

Транспортные средства и медицинский персонал служб медицинской помощи, сотрудников органов контроля качества и безопасности товаров и услуг;

транспорт и сотрудники ДП, ДЧС, Прокуратуры, ДКНБ, ДЭР (и их территориальных подразделений) при предъявлении служебного удостоверения

сотрудники службы гражданской защиты, пожаротушения и аварийно-спасательных работ;

сотрудники и транспорт служб погребения, а также процессия не более 20 человек сопровождающих на не более чем 5 единицах легкового автотранспорта;

грузовые внутриобластные и транзитные перевозки любых видов грузов, без пассажиров (транспортные средства могут быть загруженные или порожние);

транспортные средства (автомобильный, железнодорожный) занятые доставкой к месту работы на производственные предприятия и обратно, а так же работающие по вахтовому методу в других регионах на основании подтверждения (письмо, справка) работодателя (организации), с соблюдением масочного и дезинфекционного режимов;

специализированный инкассаторский транспорт;

военнослужащие и транспорт Национальной гвардии РК, Вооруженных Сил РК и Пограничной службы КНБ РК (Костанайский военный гарнизон) при предъявлении служебного удостоверения, либо военного билета и документов, подтверждающих служебную необходимость, подписанных командиром воинской части; военнослужащие срочной службы только на специальном автотранспорте;

граждане иностранных государств, ранее въехавшие на территорию Республики Казахстан, при их выезде за пределы РК;

граждане Республики Казахстан, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

в особых случаях, граждане Республики Казахстан, выезжающие на лечение за рубеж, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

в особых случаях, жители других регионов, въезжающие на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

жители других регионов, выписанные из медицинских организации после окончания лечения на основании выписки из медицинской карты;

персонал дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств и члены их семей, а также члены делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющиеся из Казахстана, а также в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных процессах, экипажи воздушных судов;

лица, выезжающие/въезжающие из области в особых случаях по специальному разрешению Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения.

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