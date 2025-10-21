В Казахстане появится национальный оператор Wi-Fi, который обеспечит гражданам безопасный и стабильный доступ к интернету в общественных местах. О реализации проекта сообщили на заседании Правительства.
Как пояснили в ведомстве, новая инициатива направлена на развитие цифровой инфраструктуры и создание единой системы беспроводного доступа к интернету.
Точки Wi-Fi появятся в социально значимых объектах — аэропортах, на пограничных постах, железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медицинских учреждениях.
Руководитель компании «Freedom Telecom Operations» Кайрат Ахметов отметил, что проект станет частью формирования AI-экономики Казахстана:
«Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики», — заявил он.
На первом этапе сеть Wi-Fi охватит 400 локаций в 10 крупных городах страны. К 2026 году число точек доступа планируют увеличить до 10 тысяч, а к 2027 году — до 20 тысяч.
По мнению специалистов, запуск национального Wi-Fi-оператора позволит не только повысить цифровую доступность, но и усилит меры кибербезопасности и защиты персональных данных пользователей.
