Единовременно не более 258 440 тенге. Куда обращаться за возмещение ущерба пострадавшим от паводка в Костанайской области?

Шестого апреля в Костанае был объявлен режим ЧС местного масштаба природного характера. По предварительным подсчетам городского акимата, под водой оказались около 90 домомстроений. Сейчас местные власти приступают к оценке ущерба.

Люди, чьи дома пострадали от паводка, могут подать заявление и претендовать на две выплаты: возмещение материального ущерба и социальную помощь. Для подачи заявления необходимо обратиться в городской акимат по улице Пушкина 98 с 9 утра до 18:30.

«Сейчас прорабатывается вопрос подачи заявлений в электронном формате. В заявлении указывается перечень утраченного или испорченного имущества пострадавшего с приложением всех правоустанавливающих и других подтверждающих документов. С заявлением может обратиться только собственник пострадавшего имущества или официальный представитель в течение тридцати календарных дней со дня возникновения ЧС», — говорит заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

То есть заявления будут приниматься до 6-го мая включительно. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, будет организована оценка масштаба причиненного ущерба. Определение размера вреда, причиненного имуществу, будет проводиться при участии пострадавшего и членов комиссии, в которую вошли сотрудники госорганов, общественники и депутаты городского маслихата. Выплаты пострадавшие будут получать в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения комиссией.

«Важно отметить, что согласно действующему законодательству, нормы по возмещению причиненного вреда не распространяются: на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты, ценную одежду, предметы роскоши либо изготовленные из драгоценных металлов, предметы, имеющие художественную ценность, а также имущество, которое в момент возникновения чрезвычайных ситуаций являлось объектом страхования», — объяснил Исмагулов.

Помимо этого сейчас, на первые нужды пострадавшие могут претендовать на социальную помощь. Ее оказывают единовременно. Размер не должен превышать 70 МРП, то есть не более 258 440 тенге. За этой выплатой надо обратиться в отдел занятости и социальных программ. С заявлением может обратиться только собственник пострадавшего имущества или официальный представитель в течение трех месяцев со дня возникновения ЧС. В соцзащите рассмотрят заявление в течение 8 рабочих дней. А выплата производится в течение 30 календарных дней. Но, замакима города пообещал, что постараются выплаты начать оперативнее.

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