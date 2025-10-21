Ко Дню Республики в ряде регионов Казахстана принято решение о единовременных выплатах социально уязвимым категориям граждан. Размер и порядок выплат определяют местные маслихаты и органы социальной защиты населения, сообщает rus.baq.kz

Астана

В столице семьи, получающие адресную социальную помощь (АСП), получат по 17 694 тенге. Формированием списков занимается Управление занятости и социальной защиты.

Кызылординская область

С 2024 года здесь ежегодно выплачивают 11 796 тенге ко Дню Республики лицам с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Атырауская область

В регионе помощь из местного бюджета предоставляется с 2023 года. В этом году выплаты в размере 29 490 тенге получат 27,3 тысячи человек, среди которых почти 4,8 тысячи детей с инвалидностью.

Мангистауская область

Лицам с инвалидностью в Мангистауской области выплатят по 19 660 тенге . Всего на 1 октября 2025 года здесь зарегистрировано около 34,5 тысячи получателей.

Павлодарская область

Выплаты в размере 19 660 тенге предусмотрены для граждан с инвалидностью I и II групп, а также для детей с инвалидностью до 18 лет.

Другие регионы

В Алматы, Костанайской, Акмолинской, Улытау, Жетысу и Туркестанской областях ко Дню Республики дополнительные выплаты не предусмотрены. В Абайской области выплаты запланированы к 16 декабря — Дню Независимости.

Напомним, что в 2025 году казахстанцы, работающие по пятидневке, будут отдыхать три дня — 25, 26 и 27 октября.

День Республики был учрежден в 1995 году и восстановлен в статусе национального праздника указом президента Касым-Жомарта Токаева в 2022 году.

