«Единственного сына отдал в армию и получил труп». Отец погибшего солдата обратился к министру обороны

Отец солдата-срочника Марата Баркулова, погибшего на полигоне в Мангистауской области после выстрела в лицо, прибыл в Актау и обратился к министру обороны РК с требованием провести тщательное расследование ЧП. Мужчина, потерявший единственного сына, не верит, что это был несчастный случай, сообщает informburo.kz

«Чтобы оружие выстрелило, нужно дослать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка, не играл этот офицер. Прошу министра обороны РК, чтобы это дело на зашло в тупик, а досконально его изучили. Здесь не было несчастного случая. Единственного сына отправил в армию, а получил труп», – заявил в видеообращении отец скончавшегося солдата.

Мужчина рассказал, что его сына застрелили из пистолета в лицо, но трагедию хотят преподнести несчастный случай: якобы офицер играл с пистолетом и оружие случайно выстрелило.

Ранее сообщалось, что во время учений на полигоне 7 сентября дежурный по лагерю гвардии лейтенант Дамир Досов произвёл несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм. Раненого в лицо солдата не довезли до больницы.

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